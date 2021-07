Ercolano. Scoperto mentre tenta un furto in casa, si lancia dalla finestra per fuggire all’arresto e si fa male. E’ finito in manette il ladro maldestro, che si è anche procurato una frattura alla vertebra. Si tratta di un 54enne del posto.

Stando ad una prima ricostruzione, il malviventi si era introdotto in un’abitazione in Via Farina, passando dalla piccola finestra del bagno.

Il proprietario però era in casa. E quando ha sentito strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, si è insospettito ed è immediatamente corso a controllare.

Il 54enne, vistosi scoperto, si è lanciato dalla finestra dalla quale, rovinando violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla vittima, che lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è ora al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare dove gli è stata riscontrata la frattura di una vertebra.