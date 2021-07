Tutti col fiato sospeso ieri, durante la gara dei quarti di finale contro il Belgio, quando Leonardo Spinazzola stoppa la propria corsa ed alza una mano al cielo per chiedere la sostituzione. È uscito in barella con le mani al volto, non riuscendo a trattenere le lacrime. È arrivata la conferma ieri sera ed è ciò che i tifosi sospettavano: rottura del tendine d’Achille. Per il terzino sinistro il campionato Europeo si conclude qui.

Spinazzola esce in lacrime dal campo, brutte notizie per lui: condizioni e tempi di recupero

Al minuto 77, durante una delle sue cavalcate, Spinazzola ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver appoggiato male il piede a terra. Si pensava prima ad un problema muscolare, poi ad una lesione al ginocchio. Invece per il terzino della Roma vi è la rottura del tendine d’Achille.

Nella notte gli azzurri sono rientrati a Coverciano e oggi Spinazzola sarà sottoposto agli esami. Per lui sarà un lunghissimo stop: non meno di 4 mesi. A sostituirlo ci sarà Emerson Palmieri.

Il difensore esterno ha vinto, in due occasioni su quattro, il premio come Star of the Match, ossia il trofeo assegnato al miglior calciatore della gara. La prestazione di ieri, seppur macchiata dall’infortunio, è di altissimo livello. Ora i ragazzi dell’Italia avranno un motivo in più per far bene in semifinale.