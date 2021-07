Grande gioia ieri per tutti i tifosi dell’Italia. Con i gol di Barella prima ed Insigne poi, gli azzurri stendono il Belgio con il risultato di 2-1. Poi grazie alla sua grandissima prestazione, il numero 10, nonché capitano del Napoli, è stato scelto come miglior giocatore della partita: a fine gara gli è stato consegnato il premio Heineken Star of the Match.

Italia in semifinale, Insigne nominato Star of the Match

Al minuto 44 del primo tempo, Insigne rientra al centro superando con un dribbling Tielemans: su quella che è la sua “mattonella”, calcia una pennellata, potente ma precisa, e spiazza il portiere belga. Questo capolavoro porta l’Italia sul momentaneo 2-0 e alla vittoria del premio come Star of the Match.

Dopo il bis di Spinazzola, che vinse il premio Heineken contro la Turchia, nella prima partita di questo Europeo, e contro l’Austria, e dopo Chiesa e Locatelli, anche Lorenzo il Magnifico aggiunge in bacheca il prestigioso riconoscimento.

Ora l’Italia dovrà già concentrare le proprie energie alla sfida di semifinale di martedì, contro la Spagna di Luis Enrique, che ieri ha vinto ai calci di rigore contro la Svizzera.