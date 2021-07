È di pochissimi minuti la notizia di un’esplosione avvenuta all’interno dei locali del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia. Dalle primissime testimonianze per ci sarebbero diversi feriti. Le cause dell’esplosione si potrebbero associare ad un malfunzionamento di una caldaia, ma al momento è tutto in fase di accertamento.

Esplosione al commissariato

L’onda d’urto è stata violentissima tanto da far azionare anche gli airbag delle automobili parcheggiate in strada. L’esplosione che è stata ben sentita in gran parte del grosso centro a Sud di Napoli. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e personale sanitario del 118.

I tre feriti sarebbero rimasti colpiti da schegge di vetro e pezzi di intonaco subito dopo l’esplosione, ma non sarebbero stati raggiunti dallo spostamento d’aria provocato dalla detonazione.