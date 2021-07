Lite in strada a Pozzuoli, padre e figli arrestati. Martedì sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ragnisco per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due uomini feriti, padre e figlio, che erano stati aggrediti da un gruppo di giovani che poi si erano allontanati. Gli operatori li hanno soccorsi ed accompagnati in ospedale dove hanno trovato tre giovani che hanno raccontato di essere stati vittime di un’aggressione in via Pergolesi.

Due arresti a Pozzuoli

Gli agenti hanno accertato che, alcune ore prima, uno dei tre giovani si era recato presso l’officina di proprietà dell’uomo dove aveva portato in riparazione una bici elettrica che non gli era stata restituita a causa di un pregresso debito non saldato. Poco dopo il giovane, in compagnia di altri due amici, era andato nuovamente presso l’officina dove, alla presenza del figlio del titolare, era nato un diverbio in seguito al quale i tre erano stati colpiti e feriti con un bastone.

Gli agenti hanno arrestato Angelo D’Onofrio Esposito e Denis D’Onofrio Esposito, napoletani di 55 e 29 anni con precedenti di polizia, per lesioni personali aggravate mentre il 29enne è stato anche denunciato per furto aggravato.