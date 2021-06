Tragedia nel salernitano, si schianta con l’auto e muore mentre rientrava da lavoro. Aveva appena prestato servizio in ospedale e stava tornando a casa dalla famiglia ma purtroppo non ci è mai arrivato. Una guarda giurata della ditta di sicurezza La Torre, di cui non ancora non è stata resa nota l’identità, è deceduta dopo un incidente autonomo.

Muore dopo malore

L’uomo, come detto sopra, aveva appena terminato il turno di lavoro e stava rientrando a casa quando improvvisamente ha accusato un malore, a pochi metri dall’ospedale di Agropoli, tra via Pio x e Via Campania, e ha perso il controllo dell’auto di servizio andando a sbattere contro una vettura in sosta. Il personale medico ha fatto di tutto per rianimarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare. L’uomo, 60 anni, è deceduto sul colpo.