“Quello di Manfredi che i Verdi entrino in coalizione è un suo auspicio”. Sono le parole di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, in diretta a Campania Oggi su Teleclubitalia. Oggi il candidato sindaco Manfredi ha detto relativamente ai Verdi che “Sono fiducioso che possano entrare in coalizione e portare cosi’ un contributo molto importante”.

Per Borrelli: “Non mi risulta c’è un ingresso in coalizione, non ho parlato con Manfredi di ciò – ha detto l’esponente dei Verdi -. A differenza di altri, chi come noi sta da 30 anni sempre nello stesso progetto politico, non lo fa per andare al potere ma rivendica battaglie e anni e anni di fatica per strada e non nei salottini napoletani. Rispetto a questo alcuni salotti sono indegni, fatti da chi pensa solo ad arraffare e depredare la nostra città. Rispetto a questo o si fa inversione lei tendenza seriamente o niente. E’ originale che ci troviamo tra destra, sinistra e centro sempre gli stessi in consiglio comunale, in giunta: tutto questo non è applicabile, non dal nostro punto di vista”.

Borrelli non chiude le porte a Manfredi ma ribadisce che ci sono punti imprescindibili: “Vediamo dicosa si tratta, che i temi dei Verdi siano legalità e ambiente è una cosa scontata. Vediamo se Manfredi dice “tolleranza zero” e non media più con certi ambienti della nostra città. In città il senso della legalità è a meno zero”.

Infine, il consigliere dei Verdi conclude: “Ci ha lasciato perplessi il trasformismo di alcune persone che prima erano “demagitrissiane” convinte, poi sono passate con Maresca poi con Clemente: è un’immagine brutta della politica che così è solo una sommatoria elettorale” continua poi Borrelli.