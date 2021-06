Bloccati due ladri da ombrellone nell’ultimo weekend di giugno. Si tratta di due paganesi di 24 e 20 anni che dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato. Il colpo è stato messo a segno a Vietri sul Mare.

Vietri sul Mare, sorpresi a rubare in spiaggia: bloccati due ladri da ombrellone

Le due vittime erano in spiaggia quando si sono accorte dell’assenza del proprio zaino, di telefoni cellulari e delle chiavi di uno scooter. Raggiunto il parcheggio hanno notato due ragazzi che provavano a mettere in moto il mezzo, resisi conto di essere osservati sono fuggiti via.

Gli autori del furto sono stati in seguito rintracciati dai carabinieri e denunciati. Non sarebbe la prima volta che i due ladri entrano in azione in spiaggia approfittando della distrazione dei bagnanti, semmai allontanatisi per un tuffo, per poter agire indisturbati e saccheggiare zaini e oggetti di valore.