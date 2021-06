Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando il focolaio ed ha individuato 268 studenti che si trovano ancora sull’isola e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati positivi ai tamponi.

“Abbiamo identificato le origini del focolaio“, ha spiegato in una nota il governo regionale delle Baleari, facendo riferimento a “un concerto di Reggaeton” tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca, mentre le altre sono feste organizzate su barche e in diversi hotel di una zona dell’isola. Il comunicato aggiunge che sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità degli organizzatori degli eventi in questione.