Nella trasmissione di ieri pomeriggio, è intervenuto a Club Napoli Allnews il giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo Marco Lollobrigida. Tra i tanti temi affrontati, il giornalista di Rai Sport si sofferma anche sul Napoli e sul nuovo tecnico azzurro, Luciano Spalletti.

Esclusiva Club Napoli Allnews – Lollobrigida (Rai Sport) “Spalletti a Napoli farà bene”

Sull’Europeo: “L’Italia è la squadra che ha giocato meglio. È una squadra costante, diversamente da altre che sono alla ricerca di una identità. Segnare e non subire gol è motivo di soddisfazione. Mancini ha plasmato la squadra come se fosse un club. Agli ottavi non bisogna sottovalutare l’Austria: 20 calciatori su 26 giocano in Bundesliga”.

Sulla Serie A: “L’Inter parte favorito perché vincente, però credo che quest’anno la Roma, la Lazio ed il Napoli, con un buon mercato, possano fare molto bene. Il Napoli è la squadra che ha bisogno di meno ritocchi, perché ha una rosa già perfetto per il suo nuovo allenatore”.

E proprio sull’allenatore: “Tra i tecnici italiani, Spalletti è il più bravo, tatticamente parlando. Sa tenere lo spogliatoio e non credo avrà problemi. Entra nel cuore dei tifosi, difende la squadra e tiene testa alla stampa. È perfetto per il Napoli, come Mourinho è perfetto per la Roma. Spalletti farà bene!”