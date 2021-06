In queste ultime ore si parla tanto di Khaby Lame. Motivo? Si tratta di un giovane che improvvisamente è riuscito a superare i follower di Chiara Ferragni.

Il suo è infatti il terzo profilo più seguito su TikTok al mondo. Il ragazzo è di Chivasso e ha raggiunto ben 73 milioni di follower. In Italia, su Instagram Khaby ha superato Chiara Ferragni: lui è a quota 24 milioni di follower contro i 23,9 milioni dell’imprenditrice digitale.

Chi è Khaby Lame: età, cittadinanza,

Il ragazzo ha soli 21 anni. E’ nato il 9 marzo del 2000. E’nato e cresciuto in un complesso di edilizia popolare a Chivasso, dall’età di un anno, dove tuttora vive. Praticò atletica leggera come il calcio e il basket; al liceo ha giocato nei campionati di basket di livello junior. Prima di TikTok, Lame ha lavorato come operatore di macchine CNC.

Khaby Lame su Tik tok

Lame ha iniziato a pubblicare su TikTok nel marzo 2020, durante il lockdown. Nel dicembre 2020 ha posato per la rivista DLuiRepubblica. Il 26 aprile 2021 ha superato Gianluca Vacchi ed è diventato il TikToker italiano più seguito. Attualmente ha 75 milioni di follower su TikTok e oltre 24 milioni di follower su Instagram, dopo aver battuto Chiara Ferragni come italiana più seguita su Instagram.

Il suo arrivo sui social network avviene dopo un licenziamento avvenuto a causa della pandemia. Tornato a vivere dai genitori, Khaby ha cominciato a trascorrere molto tempo su TikTok, caricando video ironici di risposta a challenge e tutorial virali.

Il ragazzo prende in giro le manie social del momento sgranando gli occhi. Le sue espressioni sono divenute via via virali al punto da raccogliere prima migliaia e poi milioni di like.

Quanto guadagna Khaby Lame

Il suo guadagno grazie ai social si aggirerebbe intorno ai mille euro ogni milione di visualizzazioni. In media ogni settimana fa circa 4-5 milioni di visualizzazioni il che si traduce quindi in circa quattro o cinquemila euro al mese. Non sono cifre ufficiali ma orientative queste.

L’ascesa di Khaby è stata notata anche dal New York Times, visto che il 21enne è riuscito a crescere da solo senza acquistare follower e senza affidarsi a noti brand.

Chi è la fidanzata

Zaira Nucci è la fidanzata dell’influencer. La ragazza compare sul suo profilo. Zaira Nucci ha 18 anni è originaria della Sicilia ma vive a Chiavasso. I due stanno insieme da poco tempo.