L’Italia intrappolata in una bolla di alta pressione. Un’ondata di caldo africano sta per travolgere il Sud e porterà le temperature in Campania oltre i 35 gradi.

Campania, temperature oltre i 35 gradi

Oggi, martedì 22 giugno, le massime supereranno i 35 gradi in diversi punti della Regione. Domani le temperature si manterranno stabili. Ma la “svolta” termica avverrà giovedì 24 giugno, quando le massime arriveranno a 37 gradi, con picchi di 40 gradi in alcune aree dell’entroterra.

In questa giornata si consiglia di non uscire se non per motivi di necessità e di evitare di farlo nelle ore più calde. Meglio restare in ambienti chiusi e adeguatamente climatizzati. Venerdì 25 giugno, invece, ci sarà un leggero calo della colonnina di mercurio. Le temperature toccheranno i 33 gradi e sarà così per il resto del weekend. Lunedì ci dovrebbe essere invece un ulteriore rialzo delle massime in Campania.