Parla in maniera diretta il leader in pectore del m5s Giuseppe Conte, giunto a Napoli per la sua giornata a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi. L’ex rettore della federico II, in conferenza stampa, siede alla sua sinistra.

Conte ha ricordato gli appuntami che ci saranno in estate in città (come l’importante G20 di fine luglio) ma soprattutto l’impegno che anche il parlamento darà per il cosiddetto “patto per Napoli” a disposizione – dice – anche degli altri candidati.

Subito dopo la conferenza, l’ex presidente del consiglio – che questa mattina ha incontrato anche i disoccupati del movimento 7 novembre e gli operai di whirlpool oltre agli attivisti 5stelle in piazza bellini, insieme a Manfredi, Di Maio e Ciarambino ha pranzato alla pizzeria da Michele a Forcella.

Sempre al centro di Napoli, ma alla Pignasecca invece la visita della candidata Alessandra Clemente.

Di seguito il servizio del TG di TeleClubItalia: