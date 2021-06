Aveva solo 12 anni Flavio Volpe. Il giovanissimo calciatore di Pozzuoli è morto due giorni fa gettando nello sconforto amici e conoscenti. Il bambino, classe 2009, lottava contro una malattia.

Pozzuoli in lutto, Flavio muore a 12 anni

In queste ore si rincorrono i messaggi di cordoglio per la famiglia Volpe sui social. Il Monterusciello Calcio, la squadra che lo ospitava tra le sue fila, ha pubblicato un lungo e commovente post per commemorarlo. “Ci stringiamo attorno alla famiglia Volpe per la perdita del piccolo Flavio, classe 2009. Non ci sono parole per poter spiegare il dolore ma solo un grande silenzio per poter ricordare il piccolo campione biancoverde. Ciao Flavio”.

“Non trovo le parole per esprimere il mio dolore condoglianze alla famiglia e alla società ciao Flavio R.I.P. Ora gioca con gli angeli”, il commento di Roberto. E ancora: “Tutta la famiglia calcistica ASD ORATORIO SAN CASTRESE DI QUARTO si stringe intorno al dolore della famiglia”, scrive Castrese. “Che la terra ti sia lieve…. D10S si prenderà cura di te facendoti giocando al suo fianco”, il sommesso augurio di Luciano.



La notizia è rimbalzata da un social a un altro e nel giro di poche ore è stata appresa dall’intero quartiere puteolano di Monteruscello. Flavio sognava di diventare un calciatore professionista e da molti osservatori era considerato un’ottima promessa. Purtroppo i problemi di salute hanno spezzato i suoi sogni strappandolo prematuramente alla vita.