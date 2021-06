“Se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra, ma questa situazione al momento non c’è, non ci siamo ancora”. Sono le parole del presidente Draghi sulla variante indiana che imperversa sopratutto in Inghilterra.

Variante indiana, parla Draghi

“Noi facciamo il tampone a chi entra in Italia” ha detto il premier rispondendo a una domanda al G7 sulla cosiddetta variante Delta. A chi gli domanda se c’è, come in Gran Bretagna, un ripensamento delle aperture in relazione al rischio rappresentato dalla variante indiana, “per ora – risponde il premier – non c’è motivo di pensare che questo possa succedere”.

“Dipende molto dalla dimensione dei contagi, dovessero schizzare su i contagi… ma non è quello che vediamo in altri Paesi europei. Spagna e Grecia non mettono quarantena dall’Inghilterra, ma bisogna essere pronti a reagire in maniera tempestiva”.

La morte di Camilla

Sempre in conferenza al termine del G7, il premier si è espresso anche sulla morte di Camilla, la 18enne ligure morta a seguito del vaccino Astrazeneca. “Cordoglio e partecipazione alla mamma e al papà di quella ragazza e al resto della famiglia – dice il presidente del Consiglio -. E’ stata una cosa tristissima che non doveva accadere. Questa è senz’altro la cosa più importante che ho da dire”. Draghi ricorda che la scelta degli Open Day aperti a tutti, compresi i più giovani, “garantiva a tanti di vaccinarsi subito, con la raccomandazione del Cts di usare AstraZeneca solo per persone di una certa età. Sono state usate anche per tutti perché le case farmaceutiche non pongono questo limite”.

“Ora è chiarito tutto – per Draghi – il ministro Speranza ha specificato come comportarsi con i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson, come comportarsi con le seconde dosi, quindi su questo ormai la situazione è chiara”.

Seconda dose AstraZeneca

Dopo il caso di Camilla e la nuova circolare del ministero, cambia dunque la somministrazione di Astrazeneca. Per Draghi “ogni confusione è stata chiarita stamani da Speranza. Non ci sono incertezze, c’è una adesione spontanea delle Regioni alle linee del ministro e dopo aver sentito Figliuolo posso rassicurare che il piano vaccinale continua. Non ci sono incertezze e timori che non possa andare in porto”.