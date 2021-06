Dopo alcune difficoltà legata alla disponibilità dei codici di accesso alla piattaforma, prendono finalmente ritmo le vaccinazioni in farmacia a Napoli e in provincia.

Qui siamo alla “Farmacia del Corso” sita in via Roma a Frattamaggiore che ha allestito per garantire il servizio ai propri utenti un apposito box con distinte are di accettazione, somministrazione e monitoraggio.

Vaccini in farmacia: come fare?

La procedura per avere accesso al vaccino in farmacia è semplice: basta registrarsi alla piattaforma regionale (ora aperta a tutti i maggiori di 12 anni) e prenotarsi in farmacia (si può contattare la Farmacia del corso al numero 0812158343).

Le somministrazioni sono attive dal lunedì al sabato. Il tempo di attesa è mediamente uno o due giorni al massimo. I vaccini in farmacia daranno sicuramente un grosso contributo in questa fase di accelerazione della campagna vaccinale. A usufruire del servizio tanti stranieri che hanno difficoltà con la lingua ma sono in possesso di tessera sanitaria, persone anziane ma anche giovanissimi.