L’Asl Napoli 2 ha revocato l’open day programmato per domani sera con la somministrazione di vaccino AstraZeneca a tutti i residenti di oltre 18 anni, senza prenotazione. La vaccinazione era prevista dalle 19 alle 23 in nove centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 in diversi Comuni.

Asl Napoli 2 sospende Open Day AstraZeneca

L’Asl sta ora valutando se siano disponibili abbastanza dosi di Pfizer per convertire la serata e tenerla ugualmente con diverso vaccino. Le ragioni non sono state comunicate. Hanno fatto però rumore le dichiarazioni registrate in questi giorni da parte di molti scienziati che sconsigliavano di somministrare AstraZeneca e J&J ai giovani per un maggiore rischio di trombosi. L’AIFA e l’ISS hanno raccomandato di fornire i sieri a vettore virale come quello prodotto dall’azienda anglo-svedese solo agli over 60.