Lutto a Scauri, frazione di Minturno, per la morte di Giorgio. Il giovane, 20 anni, originario di Penitro di Formia, è morto in un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri. Inutile il trasporto all’ospedale San Camillo di Roma e il ricovero immediato.

Minturno, Giorgio muore a 20 anni in un tragico incidente

Secondo una prima ricostruzione, Giorgio C. viaggiava in sella alla sua moto quando, in corrispondenza del semaforo centrale di Scauri, lungo la via Appia, avrebbe impattato contro una Renault Clio. Sull’esatta dinamica indagano i carabinieri della locale stazione. Immediatamente sono intervenuti sul posto i sanitari del 118. Il giovane è arrivato in eliambulanza all’ospedale San Camillo ma è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Non è chiaro se un altro veicolo sia rimasto coinvolto nella tragedia avvenuta nel piccolo centro della provincia di Latina. “Buongiorno, siccome ieri sera ho assistito ad un bruttissimo incidente a Scauri. Mi hanno detto che un ragazzo si è ferito in scooter…qualcuno sa come sta?”, ha scritto su Facebook una signora che ha assistito all’incidente. “Anche io ero in piazza ed ho assistito… Stanotte non ho chiuso occhio avendo l’immagine del ragazzo… Non riesco a trovare notizie… Vorrei sapere anche io notizie del ragazzo”, ha scritto un’altra signora.