Le difficoltà economiche post Covid si notano anche dalle entrate comunali. A Mugnano, infatti, il sindaco Sarnataro in diretta a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia, ha fatto sapere che quest’anno “sono diminuite quelle che sono le entrate dell’ente, e questo è un problema che ha colpito anche il nostro comune”. In pratica alcuni cittadini non hanno pagato i tributi e questo ha creato qualche problema nel bilancio del Comune di Mugnano che è tra i più virtuosi dell’area nord.

Mugnano, riduzione Tari

Il comune di Mugnano è sempre stato tra i più virtuosi, a livello regionale, circa il bilancio annuo. Questa volta però, considerando la crisi generale, “stiamo lavorando a delle riduzioni forti per quanto riguarda la TARI, soprattutto per le attività chiuse in questo periodo” ha annunciato il primo cittadino.

“All’incirca il 20-25% in meno di entrate lo stiamo registrando – ha spiegato il sindaco -. Chiaramente il monitoraggio è un lavoro costante e i dati vanno presi con le pinze. Tra l’altro a breve dovremmo avere i dati per quanto riguarda gli incassi della parte idrica, e a quel punto potremo avere un conto preciso”, ha poi specificato Sarnataro.