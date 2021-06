Dramma a Qualiano per la morte di Fabio Giamé, 32 anni. Il giovane è morto l’altra notte per un malore. A fare la scoperta i familiari questa mattina. Tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Tragedia a Qualiano, Fabio muore nel sonno

Ancora sconosciute le cause del decesso. Probabilmente Fabio è stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre dormiva. Non soffriva – come anticipa Il Meridiano News – di patologie pregresse. I funerali verranno celebrati domani, 7 giugno, alle 12, presso la Parrocchia SS. Immacolata di via Dogma. Fabio lascia la fidanzata Luisa, i genitori e due fratelli.

Esperto di informatica, era ben voluto a Qualiano. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. “Sconvolto è a dir poco. Tu la mia spalla, tu il mio tecnico, tu il mio amichetto, tu un ragazzo serio e grande lavoratore tu che come hai sentito la mia voce la settimana scorsa eri entusiasta e ci dovevamo vedere per un caffé. Ci hai tirato un bruttissimo scherzo. Che Dio ti abbia in Gloria”, il post di Miriam.