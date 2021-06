Orrore in strada nella capitale, uomo trovato senza vita chiuso in una valigia. Il corpo di un uomo è stato trovato in una valigia in strada a Roma, in via Federico Sacco in zona Santa Maria del Soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 7 quando un passante ha contattato il 112 notando macchie di sangue che fuoriuscivano dalla valigia.

Cadavere in strada

Seguendo le tracce di sangue gli agenti sono arrivati ad un’abitazione e hanno interrogato una donna di 37 anni che ha subito ammesso di essersi così disfatta del corpo del marito, morto in casa alcuni gironi prima. Ancora non è chiaro perché la donna – in stato di profondo choc – abbia scelto di non comunicare la morte dell’uomo ed è al vaglio il suo racconto dai contorni ancora confusi.