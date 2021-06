Di recente Mara Venier si è sottoposta ad una lunga operazione ai denti. Ora si trova casa, in compagnia del suo Nicola. In apprensione i fans della conduttrice veneta che per giorni le hanno domandato come stesse dopo l’intervento.

Mara Venier operata: “Intervento lungo 7 ore”. Come sta ora la conduttrice di Domenica In

E’ stata la stessa Mara Venier a rassicurare fans e amici attraverso le Instagram stories. “Sono gonfia, è stato un intervento lungo di 7 ore” ha raccontato la conduttrice sul social network, in cui si mostra dolorante dopo l’intervento.

Sulla sua pagina Instagram Mara ha raccontato della sua convalescenza passata in compagnia del nipote. In un video si mostra mentre gioca con il piccolo con i cuscini. “Nonna ha il ghiaccio, si è operata ai denti” dice la conduttrice al nipote mentre schiva le sue cuscinate. Molti i messaggi di amici e colleghi che scrivono sotto il post del video per augurarle una pronta guarigione.