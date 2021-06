Tragico incidente questa mattina a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Un bambino di 3 anni è stato investito da un’auto che ha perso il controllo irrompendo in un parco, in un’area vietata al traffico, investendo un’intera famiglia. L’auto, ha abbattuto una recinzione ed è precipitata ai bordi di un laghetto artificiale, travolgendo il piccolo. Secondo le prime informazioni, il conducente è un uomo di 70 anni.

Tragedia al parco

Il piccolo a causa dell’urto è rimasto per diversi minuti privo di coscienza e con il cuore fermo. Il cuore aveva smesso infatti di battere ma poi è stato miracolosamente rianimato. Come riporta il giornale La Stampa, purtroppo il bimbo è deceduto dopo qualche ora in ospedale. Illesi padre e madre.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, sono in corso accertamenti sulla validità della patente del pensionato