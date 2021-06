Disagi per chi in queste ore deve partire dalla stazione di Aversa e raggiungere la capitale. Il traffico è stato sospeso tra Latina e Monte San Biagio – come evidenziato Trenitalia in una nota, a causa di una persona deceduta a ridosso di Priverno Fossanova, dopo essere stata travolta da un treno in corsa.

Trenitalia ha attivato il servizio sostitutivo con le navette e lo smart caring per i collegamenti tra Latina e Monte San Biagio. I ritardi per i treni in percorrenza arrivano fino a 120 minuti, sono stati instradati sui percorsi alternativi da Roma a Napoli via Cassino e da Aversa a Roma via Caserta.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 1501 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55)

• R 34386 Napoli Centrale (4:13) – Roma Termini (7:29)

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04)

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:27)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 34387 Roma Termini (7:56) – Napoli Centrale (11:18)

Treni parzialmente cancellati:

• ICN 1576 Siracusa (19:10) – Roma Termini (7:18): limitato a Priverno.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Latina dove trovano proseguimento con i primi treni utili

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07): limitato a Formia (6:23)

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48): cancellato tra Monte San Biagio (6:20) e Latina (7:02)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22): origine da Monte San Biagio (7:47) e limitato a Formia (8:10)

• R 34383 Roma Termini (7:01) – Napoli Centrale (10:13): origine da Formia (8:47)

• R 12732 Formia (8:48) – Roma Termini (10:24): origine da Formia (8:48)

Treno cancellato:

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59)