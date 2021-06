Nuova fiction per la napoletana Serena Rossi.

L’attrice, che nell’ultima stagione televisiva ha conquistato il pubblico prima come attrice in ”Mina Settembre” e poi come conduttrice del programma ”Canzone segreta”, torna sul piccolo schermo.

La partenopea continua a stupire i registi, che sempre più spesso le chiedono di entrare a far parte dei loro progetti televisivi; infatti Serena Rossi sarà presto protagonista di ”La Sposa”.

La fiction di Rai 1 è diretta da Giacomo Campiotti (regista della fortunata tripla serie de ‘I braccialetti rossi’), al suo fianco c’è Giacomo Marchesi, altro volto noto del mondo della televisione e del cinema.

“Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio” aveva anticipato qualche mese fa l’attrice napoletana, senza rivelare altro.

La fiction sarà ambientata nell’Italia degli anni Sessanta, periodo in cui per ragioni economiche, e non solo, le donne del Sud erano spesso costrette a matrimoni per procura. Le riprese di ”La Sposa” sono già cominciate nel mese di maggio a Roma e proseguiranno presto nel meridione.

Il 7 giugno, infatti, il set si sposterà in Puglia per girare nelle località di Vieste, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano. Nel mese di luglio, invece, la troupe e il cast si sposteranno in provincia di Alessandria, nello specifico nelle località di Fontanetto Po e Crescentino.