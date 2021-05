San Marcellino. In attesa di rivivere i festeggiamenti tradizionali in onore di San Marcellino, il comitato festeggiamenti intende portare la liturgia nelle case dei devoti del Santo patrono molto amato nella cittadina casertana.

La Santa Messa di mercoledì 2 giugno, officiata dal Vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo sarà trasmessa in diretta su TeleClubItalia alle ore 19,00.

“Un momento e un’occasione per la città di arrivare a tutti in nome del nostro Santo patrono, con la speranza di poter festeggiare pienamente la nostra amata festa il prossimo anno” ha commentato una rappresentanza del comitato festeggiamenti in onore di San Marcellino.

COMUNICATO STAMPA