Femminicidio in strada a Roma. E’ accaduto in zona Portuense nel pomeriggio.

Precisamente in via Greppi la donna, 40enne sarebbe stata accoltellata dal marito in strada a seguito di una lite. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

Omicidio a Roma

La donna sarebbe stata colpita almeno una decina di volte. Immediatamente è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La donna è morta subito dopo l’arrivo in ospedale.

Stando alle prime ricostruzioni, prima ci sarebbe stata una lite poi l’uomo avrebbe accoltellato la donna colpendola sia al petto che sul resto del corpo.

La scena è stata vista da alcuni passanti che hanno poi allertato le forze dell’ordine. Giunte sul posto hanno trovato il 49enne ancora con il coltello tra le mani. Per la donna sarebbero state letali due coltellate ricevute al petto. Entrambi sarebbero originari dello Sri Lanka.