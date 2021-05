Questa stagione televisiva per Barbara D’Urso non è stata eccellente, ormai è chiaro a tutti. Nelle ultime ore, sta circolando in rete una clamorosa indiscrezione sul futuro dei suoi show.

Chiude Domenica Live: chi prenderà il posto di Barbara D’Urso

Pare che, ‘’Live – Non è la D’Urso’’, talk show della nota conduttrice partenopea, sia giunto al capolinea. Il programma serale in cui la 64enne trattava i temi più scottanti e vari, dalla cronaca nera alla rosa, è giunto al termine.

A settembre non tornerà in onda. La conferma di qualche settimana fa da Dagospina:

“A Mediaset stiamo lavora al dopo, su cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare. Un punto è chiaro, però, da anni: si “caccia” qualcuno senza ammetterlo. “Nuovi progetti”, la soluzione più gettonata”.

Insomma, Barbara D’Urso pare aver perso credibilità per il pubblico. Ora l’audience è in cerca di volti nuovi. Ma le spiacevoli notizie per la presentatrice non sono finite qui. Anche Domenica Live, lo storico programma pomeridiano, ha avuto un incredibile calo di ascolti.

Ed è per questo che la Mediaset starebbe valutando di ridurlo a partire da settembre. Barbara continuerà a tenere compagnia ai suoi telespettatori la domenica pomeriggio, ma per meno tempo.

Non è finita qui, perché Pomeriggio Cinque potrebbe non essere esente da ‘tagli’, con il range di minutaggio accorciato. Una cosa è certa: tutti e tre i programmi della D’urso sono a rischio. Ma cosa sarà programmato in quella zona del palinsesto? Stando sempre a quanto trapela dal portale di D’Agostino, la rete diretta da Giancarlo Scheri punterà per la domenica sera sull’intrattenimento, lasciando al lunedì e venerdì il Grande Fratello Vip. Il sabato invece sarà terra di Maria De Filippi, che tornerà in onda con gli ‘schiacciasassi’ Tu Sì Que Vales, C’è Posta Per Te e Amici. Tutti e tre intoccabili. Il motivo è semplice: macinano record su record di ascolti.

A cura di Annarita Parisi