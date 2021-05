Roma. Un topo dentro al bancone di un mini market intento a mangiare un filetto di pesce in crosta. E’ quanto si vede in un video che da stamattina circola sul web, ma che risale esattamente a due mesi fa.

Roma, topo mangia cibo nel bancone di un alimentari: il titolare aveva pagato il silenzio dei clienti

Un retroscena clamoroso viene svelato da La Repubblica. I titolari della gastronomia avrebbero comprato il “silenzio” dei clienti in modo che il filmato non venisse pubblicato sui social. E invece il video è stato pubblicato lo stesso sulla pagina “Welcome to Favelas”, diventando nel giro di poche ore virale.

Il proprietario ha spiegato a La Repubblica: “Dopo quel fatto ho chiuso e igienizzato, disinfettato e disinfestato. Non voglio giustificarmi, ma una cosa così in settant’anni che siamo lì non era mai successa: qui comunque siamo invasi dai topi”.

Stamattina i carabinieri del Nas di Roma hanno individuato il supermercato in questione e hanno sequestrato la struttura e tutti gli alimenti contenuti all’interno di esso.