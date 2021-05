Aveva rubato un’auto ad Acireale, in provincia di Catania. Tuttavia nella fuga si è schiantato contro un cancello ed è morto. Vittima Paolo Salafia, 19enne catanese. Il sinistro è avvenuto a Sani Nicolò, frazione di Aci Catena.

Catania, ruba un’auto ma fa incidente mentre scappa: muore 19enne

La vicenda risale a ieri sera. Il giovane, insieme a un coetaneo, avrebbe rubato una vettura ad Acireale. Tuttavia gli agenti di polizia del commissariato di Acireale, però, hanno subito intercettato i giovani malviventi e si sono lanciati in un inseguimento rocambolesco.

Durante la fuga, la coppia di malvivente avrebbe commesso diverse infrazioni, corse contromano, manovre e serpentine spericolate tra auto in movimento o macchine parcheggiate. Purtroppo, durante una di queste “folli” azioni, l’auto si è violentemente schiantata contro un grosso cancello in ferro battuto in via Oliva San Mauro ad Aci Catena, sempre in provincia di Catania.

Nel tragico impatto il 19enne ha perso la vita. Quando i poliziotti sono arrivati sul luogo della tragedia, per Paolo Salafia non c’era più niente da fare. I sanitari del 118, allertati dagli agenti, ne hanno potuto solo constatare il decesso. Il complice, invece, è stato trasferito al pronto soccorso ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.