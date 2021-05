Quella tra Deddy e la ballerina napoletana Rosa Di Grazia è stata una storia d’amore che ha fatto sognare tutti i fan del programma ‘’Amici’’ di Maria De Filippi. Nei momenti immediatamente successivi all’eliminazione di Rosa, per la coppia sembrava andare tutto a gonfie vele. Il cantante aveva pianto per giorni la mancanza della fidanzata, mentre la ballerina aveva confermato il suo amore tramite i social, pubblicando Instagram Stories dove gli dedicava tutto il suo supporto.

Amici, fine della storia tra Deddy e la ballerina napoletana Rosa

Qualcosa, però, nelle ultime settimane sembra essere improvvisamente cambiato. Nessuno dei due ha più menzionato l’altro. Durante la finale, ad esempio, Rosa non ha commentato in alcun modo la gara e la partecipazione del fidanzato Deddy. Ed il cantante, una volta uscito dalla scuola di Amici non si è mai mostrato insieme a Rosa. Ma è stata l’intervista rilasciata al cantante nella trasmissione ‘’Verissimo’’ di Silvia Toffanin a dare maggiori conferme che tra i due qualcosa si sia irrimediabilmente rotto.

Durante la conversazione con Silvia Toffanin Deddy ha parlato per la prima volta, dopo l’esperienza del reality, di Rosa. E lo ha fatto in modo visibilmente malinconico, inoltre ogni parola spesa nei suoi confronti è stata raccontata con riferimento al passato: “Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Il mio tutto all’interno della casetta era su di lei (…) Ci siamo sempre sostenuti, siamo stati il punto di riferimento l’uno dell’altra. Quello che ci ha unito sono state anche delle esperienze passate, che abbiamo condiviso entrambi. Con il tempo abbiamo capito di essere molto simili, più di quanto pensavamo. È stato un crescendo’’.

A cura di Annarita Parisi