Casoria in lutto, è venuto a mancare Camillo Rapullino, noto imprenditore della città.

A darne notizia il sindaco Raffaele Bene con un post sui social.

Casoria, morto Camillo Rapullino

“Mi associo al dolore della famiglia e di quanti, come me, hanno conosciuto e stimato Camillo Rapullino – scrive Bene -. La sua signorilità ed il suo garbo resteranno per sempre nei nostri cuori. Grazie per aver dato tanto alla nostra Casoria come Uomo, imprenditore e politico”.

Tanti i messaggi sui social per la morte di Camillo Rapullino, uomo di fede, disponibile e buono, nonché imprenditore ed amministratore pubblico della città di Casoria.

“Questo il mondo nel quale ci siamo conosciuti, anni fa, io piccolo e spesso in disparte in un contesto a me nuovo. Questo il mondo nel quale ha creduto in me SEMPRE insegnandomi che se vuoi andare avanti prima di imparare la politica devi imparare ad essere uomo. Io ho avuto l’onore di conoscere l’uomo Camillo Rapullino ed ho nella vita avuto il privilegio di crescere, affrontare sfide e sconfitte avendo sempre il supporto di chi , sapendomi guardare dentro, ha sempre deciso di starmi accanto guidandomi” scrive Marco ricordando la vittima.

