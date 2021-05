Chiudono tutti gli hub di Napoli, eccetto la Mostra d’Oltremare, perché mancano i vaccini.

A Fuorigrotta si terranno solamente le seconde dosi. Oggi si attende una consegna straordinaria di Pfizer e Moderna. Da domani riprenderanno le somministrazioni in tutti i centri vaccinali.

Mancano i vaccini, chiusi tutti i centri di Napoli per 24 ore, tranne la Mostra d’Oltremare

Non ci sono vaccini disponibili e per 24 ore chiudono tutti i centri vaccinali di Napoli. Resta aperta solamente la Mostra d’Oltremare per le seconde somministrazioni. Nella giornata di oggi arriveranno nuove dosi e da domani si riprenderà normalmente, dicono dall’ASL.

Nella giornata di oggi arriverà una fornitura straordinaria di vaccini Pfizer e Moderna.

“Si ribadisce che, sia per le prime, sia per le seconde dosi, i cittadini dovranno presentarsi solo se convocati tramite SMS al numero indicato in fase di registrazione sulla piattaforma regionale SINFONIA – spiega in una nota ufficiale l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro – si conferma, dunque, il normale svolgimento della campagna vaccinale nel rispetto delle dosi di vaccini disponibili e si assicura entro la giornata di lunedì l’invio degli SMS a coloro che nelle prossime 48 ore dovranno ricevere le prime o le seconde dosi di vaccino così come già programmato”.

Intanto da domani si dà il via alla campagna di vaccinazione Johnson & Johnson per il personale marittimo, che durerà due giorni e che si terrà presso l’hub di Capodichino.