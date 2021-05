Lo sconto in questione sarà applicabile per la dotazione di una rete internet a banda ultralarga e, allo stesso tempo, anche di un pc o di un tablet. Il bonus sarà fruibile per un anno, o comunque fino a esaurimento scorte.

Bonus “pc e tablet”: come richiederlo

Il bonus in questione non verrà dato direttamente all’utente (come accade con altri tipi di bonus), ma andrà chiesto all’operatore di telefonia in fase di sottoscrizione del contratto internet. Gli operatori interessati a partecipare all’iniziativa devono iscriversi su una apposita piattaforma gestita appunto da Infratel Italia (www.infratelitalia.it).

Bonus “pc e tablet”: la presentazione della domanda

La deadline fissata dal Governo per poter usufruire del bonus è ottobre 2021: la domanda andrà presentata entro questo mese.