Antonio Capuano è sparito nel nulla. Come riporta Il Mattino, l’uomo, 84enne pensionato di Pozzuoli è uscito di casa per delle commissioni, intorno alle ore 10.30, senza farvi più rientro. L’ultima persona ad aver visto l’anziano è stata la moglie.

Sparito nel nulla

Quando è uscito dalla sua abitazione, in via Celle nei pressi degli uffici dell’ex Giudice di Pace, Capuano indossava una maglia a mezze maniche con un pullover a strisce azzurre e grigie e un pantalone di colore grigio.

Una telecamera della zona lo avrebbe ripreso mentre percorre via Pergolesi in direzione del porto di Pozzuoli poi più nulla. In tasca aveva diverse centinaia di euro. Soffre di problemi di deambulazione che non gli permettono di camminare per molto tempo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata di ieri e l’intera notte anche con l’ausilio dei cani molecolari.