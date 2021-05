Anche in provincia di Benevento scatta la corsa al vaccino. Ben due comuni hanno infatti organizzato un open day per accelerare la campagna vaccinale. Si tratta dei comuni di Vitulano e Limatola.

Benevento, scattano due open day per il vaccino

Per martedì, 25 maggio, dalle ore 9,00, il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi, ha messo a disposizione dell’Asl e della comunità, gli ampi spazi della Pinacoteca comunale, per vaccinare, non solo i propri concittadini, ma anche le persone della provincia, registrate in piattaforma che rientrano nel target d’età.

Mercoledì, 26 maggio, l’equipe dell’Asl sarà a Limatola, presso la suggestiva cornice del Castello, scelta dal primo cittadino, Domenico Parisi, per la somministrazione dei vaccini anti covid. In queste due giornate potranno vaccinarsi dalle ore 9,00, le persone di età compresa tra 50 e 70 anni, e dalle 11.30 le persone di età compresa tra 40 e 50 anni.

A Napoli

Fine settimana con open day vaccinale anche nei comuni dell’ASL Napoli 3 Sud. Lo ha comunicato la stessa azienda sanitaria locale. Il vaccino utilizzato sarà quello Janssen di Johnson & Johnson, il vaccino monodose. La grande “novità” è che potranno aderire tutti i cittadini maggiorenni, ovvero che abbiano compiuto il 18esimo anno di età. Le prenotazioni apriranno stasera alle 22: sono tremila gli slot disponibili, dunque non ci sarà ingresso libero, ma bisognerà registrarsi sulla piattaforma prima che gli slot siano esauriti.