Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo De Luca è intervenuto in diretta social per fare il punto della situazione sulla questione Covid in Campania e sulle iniziative in campo per la ripresa in sicurezza delle attività anche in vista della stagione estiva.

De Luca in diretta

Possiamo cominciare a dire che l’Italia inizia a respirare ed a intravedere una vita normale. Il tutto grazie alla campagna vaccinale che sta dando risultati importanti, devo dire anche merito del Governo dal punto di vista della prudenza“. A sorpresa il governatore elogia il Governo per non aver aperto due mesi prima, riuscendo a resistere alle pressioni di alcuni partiti politici.

“La linea di prudenza è obbligatoria, a causa del pericolo di varianti, e necessità di vaccinare la popolazione scolastica. Voglio dire a voce alta che la Campania può e deve essere orgogliosa. Siamo la prima regione in Italia sia per il minor numero di terapie intensive che di decessi“. Queste sono le linee guida del Presidente nei prossimi mesi.

“La Campania terrà la mascherina, visto che ad oggi solamente un quinto della popolazione è vaccinata“. De Luca frena l’entusiasmo e avverte che la mascherina sarà indispensabile anche in Estate.

“La qualità del servizio di vaccinazione è stata eccellente. Abbiamo anticipato la linea politica rispetto ai vaccini, parlando di fase due ed anticipando decisioni a livello internazionale per quanto riguarda il comparto turistico-alberghiero“. De Luca tesse le lodi del lavoro svolto dalla Regione in questi mesi.