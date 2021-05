“Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti ad un neonato”. Sono le parole di Stash su Instagram su una foto che ritrae la figlia Grace.

Un post che ha scatenato la curiosità dei fan per capire cosa fosse accaduto alla figlia del cantante dei The Kolors. A spiegarlo è la compagna di Stash.

Stash, post sulla figlia

La compagna e la bimba sono arrivate in aeroporto ieri per prendere un aereo munite di regolare biglietto. Ma sull’aereo che partiva da Pescara non sono riuscite a salire. La compagna del giudice dell’ultima edizione di Amici ha spiegato di essere incappata in una situazione molto spiacevole, con gli addetti della compagnia aerea che, a suo dire, l’avrebbero trattata male e non si sarebbero curati affatto della presenza della piccola Grace di soli 5 mesi.

“Stai tranquilla amore. Rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi… neanche con il solletico” scrive Stash alla figlia.

Giulia Belmonte ha lamentato la carenza di servizio da parte dell’aeroporto che ha costretto madre e figlia attendere senza alcun esito positivo perché il biglietto (da duecento euro) è andato perduto.