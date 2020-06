Stash diventa papà: “E’ la musica più bella che io abbia mai creato”

Il leader dei The Kolors, Stash Fiordispino, diventa papà. L’annuncio su Instagram con l’ecografia del piccolo. Anche Maria De Filippi durante la finale di “Amici Speciali”, lo spin-off del suo talent che ha lo scopo di aiutare la Protezione Civile nell’emergenza per il coronavirus, ha dato la notizia.

A inizio puntata la conduttrice ha chiamato il cantante al centro del palco dove gli ha fatto un piccolo regalo: una catenina con un orsacchiotto d’oro da donare al bebé che avrà con la compagna Giulia Belmonte. “Quest’anno hai fatto la cosa più importante di tutte che è un inno alla vita”, ha detto Maria De Filippi mandando in onda il video dell’ecografia del nascituro. “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello”, ha dichiarato il cantante visibilmente commosso.

Su Instagram il cantante dei The Kolors ha scritto: “Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!”, scrive nella didascalia a un video che mostra l’ecografia, “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.