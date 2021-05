La società Grimaldi Gruop è in cerca di personale e ha avviato una nuova ricerca di candidati. Diverse le posizioni aperte nella nota azienda marittima con sede principale a Napoli. Andiamo a vedere quali figure sono ricercate e come candidarsi.

Le posizioni aperte in Grimaldi Group

Tra le figure professionali ricercate dall’azienda ci sono:

• Piccolo di Camera: Coadiuva il personale di servizio nel curare l’ordine e l’igiene delle aree frequentate dai passeggeri e dall’equipaggio, inclusi i saloni passeggeri.

• Carpentieri: è un operatore qualificato, capace di eseguire in modo autonomo la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle parti in legno di una nave. Deve conoscere bene le caratteristiche delle varie tipologie di legno al fine di adottare le tecniche costruttive più adatte. Conosce le norme di sicurezza nell’uso di utensili elettrici. Dove previsto è anche il capo della squadra dei Vigili del fuoco. Sulle navi passeggeri la figura del Carpentiere è sostituita da quella dello Stipettaio’ (falegname mobiliere) che sa svolgere lavori di riparazione e ristrutturazione delle suppellettili delle cabine e dei saloni.

• Mozzo.

• Elettricista: verifica il funzionamento di impianti elettrici ed esegue la manutenzione ordinaria e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di bordo, svolgendo compiti assegnati, doveri o responsabilità, sotto la direzione di una persona che presta servizio a livello operativo o direttivo. Il suo grado di autonomia è a livello di sostegno (support level dell’STCW). Provvede, inoltre alla manutenzione, monitoraggio e controllo degli impianti di illuminazione, segnalazione, riscaldamento e forza motrice in conformità agli schemi dati e alle norme prescritte; monta e installa macchine ed apparecchiature elettriche, delle quali conosce il funzionamento.

• 1° Ufficiale di Coperta: è l’ufficiale di grado immediatamente inferiore a quello del comandante in 2a (per le navi passeggeri) o a quello del Comandante (per le navi mercantili) e, in quest’ultimo caso, è su di lui che ricadrà il comando della nave in caso di inabilità del comandante. A seguito dell’abilitazione conseguita, dovrà essere in grado di svolgere le seguenti funzioni: coadiuvare il Comandante nella responsabilità finale della sicurezza (safety e security) della nave, dei passeggeri (per le navi passeggeri), dell’equipaggio e della protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento da parte della nave.

• Comandanti con esperienza nel settore Ro/Ro: è la persona avente il comando della nave (STCW cap. I reg. 1/1.3). Ha la responsabilità finale della sicurezza (safety e security) della nave, dei passeggeri, dell’equipaggio, del carico e della protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento da parte della nave (STCW sez. A-II/ 2.3), oltre agli incarichi istituzionali previsti dal Codice di Navigazione e dai regolamenti di Compagnia, svolge le seguenti funzioni (STCW tav. A-II/2): direzione della navigazione; direzione del maneggio e stivaggio dei carichi; direzione del controllo dell’operatività della nave e cura delle persone a bordo.

• Operaio Meccanico: Il Tecnico meccanico — operaio meccanico/motorista navale collabora — sulla base delle indicazioni del proprio caposervizio — alla manutenzione e revisione dei motori marini e delle parti meccaniche ad essi correlate. Effettua, inoltre, i lavori di riparazione, manutenzione e controllo delle macchine ed i controlli sulle riparazioni eseguite, realizzando le prove necessarie ad accertare il loro corretto funzionamento meccanico.

Come candidarsi

Per inviare il proprio CV bisogna collegarsi alla pagina “Grimaldi Group lavora con noi”. Qui potrete scegliere a quale posizione candidarvi, leggere attentamente i requisiti, cliccare su “Candidati” e seguire le istruzioni indicate.