Naomi Campbell è diventata mamma a 51 anni. E’ stata la “Venere nera” ad annunciarlo su Instagram pubblicando un post.

Naomi Campbell è diventata mamma a 51 anni: “Non c’è amore più grande”

“Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre”, scrive l’ex top model mostrando la foto della sua mano che tiene sul palmo i piedini di una neonata.

“Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”, conclude la Campbell.

La top model, che non è mai stata sposata, non ha aggiunto altri dettagli lasciando molte domande avvolte nel mistero. In passato, la bellissima Naomi, che non ha mai conosciuto il padre biologico, è stata fidanzata per 5 anni con Flavio Briatore e ha trascorso i suoi primi anni di vita a Roma dove la mamma lavorava come ballerina di danza moderna.