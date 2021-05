Si chiamava Priscilla Brugnami e aveva appena 5 anni la bimba morta nell’incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio a Corciano, vicino Perugia. Quando il caposquadra dei Vigili del Fuoco è arrivato sul posto e ha chiamato la centrale non è riuscito a trattenere le lacrime: “E’ morta una bimba. E’ qui sull’asfalto”.

Perugia, Priscilla Brugnami è morta a 5 anni in un incidente

Lo schianto fatale tra due auto si è consumato tra Migiana e Capocavallo, una strada ai piedi del castello di Pieve. La bimba era con la mamma Giovanna. La donna, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente con una vettura proveniente dalla direzione opposta. Probabilmente un’invasione di carreggiata. L’impatto è devastante. Qualcuno chiama i soccorsi e dall’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia corrono tre ambulanze.

All’arrivo dei sanitari si tenta di rianimare la bambina: ancora respira, ma le sue condizioni appaiono subito disperate. Purtroppo l’impegno e il cuore che ci mettono i medici non bastano a salvarle la vita. E il suo cuoricino smette di battere sotto le mani sconvolte dei dottori. Tanto che il suo corpo è rimasto sull’asfalto per un paio d’ore, per consentire al medico legale Sergio Scalise Pantuso la prima ricognizione.

In gravi condizioni invece la mamma, Giovanna Di Grazia, giunta in codice rosso all’ospedale. Le altre due persone che viaggiavano invece sulla seconda auto hanno riportato ferite gravi ma non sono in pericolo di vita. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche la presenza di un cinghiale che avrebbe tagliato la strada all’auto che ha poi invaso l’altra corsia. Saranno però le indagini e i rilievi del caso a ricostruire la dinamica della tragedia che ha tolto la vita alla piccola Priscilla.