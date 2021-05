Giugliano, si rifiuta di consegnare l’incasso: rapinatori lo prendono a sprangate. Arrestati

Giugliano. Si è rifiutato di consegnare l’incasso, quando i rapinatori hanno fatto irruzione nella sua attività commerciale minacciandolo, e loro, di tutta risposta, lo hanno colpito al volto con una spranga di ferro.

E’ successo ieri sera, a Giugliano. Nel mirino dei banditi un negozio sito in via Casacelle: qui i rapinatori, entrambi di origine africana, di 25 e 23 anni, hanno intimato al titolare di raccogliere i soldi custoditi nella cassa e di consegnarglieli. L’uomo, però, si è rifiutato e loro, non gradendo la sua reazione, lo hanno aggredito con una sbarra in ferro.

I malviventi sono poi usciti dal locale per poi andar via ma non prima di aver lanciato alcune bottiglie di vetro all’indirizzo del negozio.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano – allertati dal 112 – sono intervenuti in pochissimi minuti e hanno rintracciato i 2 uomini a distanza di alcune decine di metri dall’attività commerciale. Li hanno bloccati e arrestati. I due sono accusati di rapina aggravata in concorso. Entrambi sono stati poi accompagni al carcere di Poggioreale.