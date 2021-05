I lidi e le piscine hanno finalmente riaperto ieri, 15 maggio, come previsto nel precedente decreto. Come l’anno scorso, anche quest’estate dovranno essere seguite alcune anti-covid per evitare assembramenti e scongiurare il rischio di contagio.

Riaprono i lidi e le piscine all’aperto: tutte le regole da seguire

Due lettini e una poltroncina al massimo sotto ogni ombrellone distanti un metro e mezzo l’uno dall’altro e da avvicinare solo se si convive. Mascherine quando si va alla toilette, in passeggiata o al ristorante. Non più di quattro amici al bar per pranzi e caffè seduti a i tavoli all’aperto, racchettoni o kitesurf liberi ma niente beach volley o schiacciasette. Vietate le feste in spiaggia e a casa all’ora del coprifuoco.

Le novità riguardano anche le piscine. Il protocollo messo a punto dal dipartimento dello Sport guidato da Valentina Vezzali prevede: