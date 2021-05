Blitz al campo rom di Qualiano, sequestrati diversi veicolo. Questa mattina i militari dell’arma insieme agli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un’operazione all’interno del campo rom a ridosso tra i comuni di Qualiano e Giugliano.

I militari dell’Arma hanno sequestrato numerose autovetture non in regola ed effettuato una serie di perquisizioni. Nello stesso luogo, come comunicato dal sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, anch’egli presente sul posto, sono intervenuti anche gli operatori della Multiservizi, che hanno eseguito un intervento di pulizia stroardinaria.

Le parole del sindaco

“Oggi ho seguito le operazioni al campo rom da parte dei carabinieri della stazione di #Qualiano, agli ordini del comandante Manuel Giusa. Ringrazio l’Arma per i controlli posti in essere in materia ambientale e non solo. Sono state, infatti, sequestrate diverse auto non in regola ed effettuate una serie di perquisizioni. Sul posto era presente anche la #PoliziaMunicipale di Qualiano.

Ringrazio infine i lavoratori della #Multiservizi che hanno ripulito la zona dai rifiuti. Sarebbe riduttivo definire il loro lavoro prezioso. Ritengo possa essere definito indispensabile.