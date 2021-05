Ha chiuso con una piccola gaffe la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 13 maggio, Barbara d’Urso che, complice l’omonimia, ha confuso Tony Renis e Little Tony.

Barbara d’Urso, gaffe clamorosa in diretta: fa gli auguri a noto cantante, ma lui è morto

Prima di salutare il pubblico, la conduttrice ha augurato buon compleanno pronunciando il nome dell’artista scomparso nel 2013. Esattamente 83 anni fa nasceva Tony Renis. Non certo Little Tony, che tra l’altro è venuto a mancare il 27 maggio 2013: “Amici, oggi compie 83 anni, il grandissimo ‘zio’ Little Tony…”, ha annunciato Barbara, con enfasi.

Subito dopo Barbarella ha capito di essere incappata in una gaffe epica. “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene”, ha corretto rapidamente. In questi giorni Barbara d’Urso è al centro delle cronache rosa per il presunto flirt con Francesco Zangrillo, assicuratore milanese. Il settimanale Oggi ha mostrato le prime foto insieme dei due, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno di Barbara.

