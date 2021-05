Dopo il successo dell’Astra Day di Caserta, anche l’Asl di Benvento metterà a disposizione, sabato 15 maggio, l’hub vaccinale per 24 ore a tutti gli over 50 già iscritti alla piattaforma ma non ancora convocati.

Domenica 16, invece, toccherà ad agricoltori e familiari.

Open Day vaccini a Benevento

Dopo il grande successo dell’Astra Day organizzato dall’Asl di Caserta che ha visto 8165 dosi somministrate in 41 ore, anche l’Asl di Benevento ha deciso di organizzare una giornata di vaccinazioni aperta a tutti.

Sabato 15 maggio, quindi, ci si potrà vaccinare all’hub allestito nel capoluogo beneventano nell’ex caserma Pepicelli. I cittadini over 50, registrati sulla piattaforma regionale e che non hanno ricevuto alcuna convocazione, potranno ricevere la dose di Johnson & Johnson. La campagna inizia alle ore 10, per le fasce d’età 70-80 anni; si passerà poi agli over 60, alle 13 del pomeriggio; alle 16 e fino ad esaurimento scorse, sarà il turno di quelli in età compresa tra i 50 e i 60 anni.

Come dichiara il direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe: “Nonostante le difficoltà legate all’approvvigionamento dei vaccini non intendiamo allentare il ritmo della nostra macchina organizzativa. Sabato i cittadini rientranti nelle fasce d’età 50-60-70-80 potranno recarsi presso la ex caserma Pepicelli, con la ricevuta di registrazione in piattaforma e la tessera sanitaria, per ricevere il vaccino Johnson & Johnson. – Poi continua – È bene specificare che le persone che devono ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer in questi giorni, saranno convocate a breve”.

Domenica 16 maggio, infine, alle cantine di Solopaca e di Guardia Sanframondi saranno somministrate mille dosi agli over 50 tra gli agricoltori e i loro familiari.

