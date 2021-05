Auto e moto privi di copertura assicurativa parcheggiati in strada. Stamattina a Napoli i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in diversi vicoli della città.

Napoli, sequestrati veicoli e moto senza assicurazione

Gli agenti hanno concetrato i controlli in via Concordia, vico colonne a Cariati, via Gradini San Matteo a Toledo. Successivamente in vico Storto Concordia, vico Conte di Mola, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, salita Concordia, via San Mattia, via Speranzella. Infine in vico Giardinetto e via Emanuele de Deo. In quest’occasione hanno sequestrato 44 motoveicoli e un’autovettura parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Un’operazione simile è stata effettuata lo scorso 22 aprile, quando gli agenti della Polizia Municipale sequestrarono 58 veicoli nel rione Sanità. Anche in quel caso i mezzi – moto e auto – erano parcheggiati e risultavano privi di assicurazione.

continua a leggere su Teleclubitalia.it