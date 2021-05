Entro l’estate la Mastronardi dirà “sì” all’attore scozzese Ross McCall con una cerimonia intima nella sua città d’origine. L’attrice napoletana, secondo un’indiscrezione clamorosa lanciata nella trasmissione Ogni Mattina, condotta da Adriana Volpe su Tv8, entro l’estate dirà di “sì” allo storico fidanzato, il collega scozzese Ross McCall, conosciuto a Roma nel 2017 sul set del film About Us, del quale lui, oltre che interprete, era produttore e autore.

Alessandra Mastronardi si sposa a Napoli

Per assurdo il merito di questo grande passo è da dare proprio alla pandemia. Prima i due difficilmente riuscivano a passare lunghi periodi insieme, poiché erano sempre in giro per il mondo per motivi lavorativi. Il lockdown li ha obbligati ad una convivenza 24h su 24 che però ha avuto un riscontro positivo sulla coppia, rendendola più salda, aiutandola a conoscersi meglio e ad amarsi anche nella quotidianità. “Abbiamo avuto alti e bassi, ma la convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Ora siamo più forti”.

La relazione fra i due dura da quattro anni, lei 35enne e nata a Napoli, lui 44enne nato a Port Glasgow nel Regno Unito; insieme al gatto Brando e al dobermann Eazy formano già un’amorevole famiglia. Il matrimonio rappresenterebbe solo la ciliegina sulla torta. La data esatta della cerimonia non è stata annunciata né probabilmente sarà confermata, dato che la coppia è sempre stata molto riservata. Gli amici dei promessi sposi, comunque, fanno sapere che le nozze, intime, si terranno in Italia entro la fine dell’estate. Le location più gettonate sono Napoli, la città natale dell’attrice, o Capri, che Alessandra e Ross da tempo prediligono per le loro vacanze all’insegna dell’amore, del relax e dei paesaggi mozzafiato.

Le sue dichiarazioni

“Mi sento portata per la famiglia”, confessava lei in tempi non sospetti, quando nemmeno conosceva il futuro marito. C’è da aspettarsi, quindi, che anche la cicogna possa presto prendere il volo. Alessandra Mastronardi ha già una bella carriera alle spalle, fatta di teatro e di piccolo e grande schermo (presto la vedremo interpretare Carla Fracci in un nuovo film Tv), ha girato parecchi spot pubblicitari, anche con George Clooney per Nespresso. Ha lavorato con registi del calibro di Woody Allen, è stata la prima italiana scelta come volto Chanel.

Non che la carriera sia d’intralcio, intendiamoci, ma può tranquillamente tirare il fiato e pensare alla vita privata. McCall, più grande di lei di 10 anni, noto per le serie Band of Brothers e White Collar, nel 2009 doveva sposarsi con la collega Jennifer Love Hewitt, ma si sono lasciati a un passo dall’altare. Ha poi conquistato Alessandra con dolcezza. Per anni ha nascosto post-it con frasi d’amore nella valigia della compagna. E non manca mai di aspettarla all’aeroporto quando lei sta per rientrare da qualche lavoro in giro per il mondo. “Ross è il mio guru”, ha detto l’attrice. “Mi ricorda di lasciar andare e non concedere spazio alle energie negative”.

E pensare che fino a poco tempo fa alla coppia non era mai capitato di stare insieme tre mesi di fila. Si dividevano fra Londra, Roma e Los Angeles. Dovevano stabilire dove incontrarsi. “Adesso, se uno esce per la spesa, parte il messaggino: “Come va? Mi manchi!””. Miracoli della pandemia. E dell’amore. Non può che esserci il lieto fine, con la marcia nuziale in sottofondo.

A cura di Annarita Parisi

