A luglio non ci sarà il debutto dell’assegno unico ma potrebbe comunque esserci un nuovo bonus famiglia che potrebbe prendere il posto degli assegni al nucleo familiare.

Nuovo bonus famiglia come ‘aiuto ponte’

Si tratterebbe, in pratica, di una sorta di ‘aiuto ponte‘, in attesa di una revisione completa degli strumenti di sostegno alle famiglie: un ‘aiuto ponte’ che, comunque, permetterà a chi non ha potuto beneficiare, sino ad ora, delle agevolazioni fiscali, di poterne fruire.

Come spiegato qualche giorno fa dal Ministro per la famiglia, Elena Bonetti, la riforma dei contributi familiari non verrà portata a termine, come da programma, entro luglio 2021 viste le molte difficoltà da risolvere e il poco tempo a disposizione.

Nuovo bonus famiglia: a chi spetta

In attesa dell’assegno unico, si potrebbe arrivare ad un bonus ponte di massimo 100,00€ per figlio (tenendo però in considerazione anche gli Under 21), da modulare ovviamente in base al reddito familiare. Dal 2022, poi, questo bonus salirebbe ad un massimo di 250 euro per figlio in quanto andrà ad assorbire gli ultimi bonus famiglia rimasti.

continua a leggere su Teleclubitalia.it